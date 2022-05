EU rykker tættere på stop for russisk olie

Mere end tre uger er der gået, siden EU-Kommissionen fremlagde sit udspil til den sjette sanktionspakke.

Hidtil har EU-landene ikke kunnet enes om den afgørende del af pakken: et stop for russisk olie. Men forud for et ekstraordinært EU-topmøde i denne uge i Bruxelles er der nu bevægelse.

Et kompromisforslag kan betyde, at EU-landene udfaser russisk olie leveret via skibe inden for otte måneder. Til gengæld undtager man indtil videre olie leveret i rørledninger. Det vil være en stor hjælp for Ungarn, der hidtil har været den skarpeste modstander af en hurtig udfasning af russisk olie.