Nyt DNA-bevis genåbner 25 år gammel drabssag i Sverige

Dermed manglede de noget at sammenligne med. I 2020 forsøgte de at få grønt lys fra landets højesteret til at tage nye DNA-prøver fra den mistænkte, men fik nej.

Men efter at have gennemgået hele sagsmaterialet fra 1996 en ekstra gang er det lykkedes at finde en blodprøve, som blev taget af manden i 1997. Og den har vist sig at matche med DNA-resterne på offerets tøj.