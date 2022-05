Senere på eftermiddagen sagde byens borgmester, Oleksandr Striuk, i et telefoninterview med AP, at de russiske tropper efter hårde gadekampe var rykket et par boligblokke længere frem mod byens centrum.

»Antallet af ofre stiger hver time, men vi er ikke i stand til at tælle de døde og sårede midt i kampene,« sagde borgmesteren, der oplyste, at der befinder sig omkring 12.000-13.000 civile i byens kældre og bunkere for at undslippe det russiske bombardement.

Borgmesteren anslår, at 1.500 civile i byen er døde, siden krigen begyndte, enten dræbt af russiske angreb eller døde grundet mangel på medicin og behandling.