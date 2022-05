Mandag middag har soldaterne sat kursen mod Ruslands »absolutte prioritet«

CNN skriver, at Rusland samtidig bombarderer heftigt længere mod nord. Ifølge CNN’s analytikere kan det være et led i offensiven mod Severodonetsk, fordi man med bombardementerne forsøger at binde ukrainske tropper i de områder, så de ikke kan komme de pressede kolleger i Luhansk til undsætning.

Søndag prøvede Rusland et lignende angreb uden at lykkes, men i en beretning til det ukrainske medie Euromaidan Press lod soldaten Ihor Lutsenko, som har en fortid i landets parlament, forstå, at det står hårdt til. Han er involveret i forsvaret af hovedvejen.