Rusland har sat gang i en stor offensiv i og omkring byen og nabobyen Lysytjansk. Det bringer Rusland tættere på målet at kontrollere hele Luhansk.

Sjeverodonetsk har i dagevis været udsat for et bombardement uden ophør. Det meste af byen, der plejede at have over 100.000 indbyggere, ligger i ruiner.

- Cirka 90 procent af bygningerne er beskadigede. Mere end to tredjedele af byens beboelsesejendomme er blevet fuldstændig ødelagt. Der er ingen telekommunikation, fortalte præsident Volodymyr Zelenskyj søndag efter at have besøgt regionen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine, som støder op til Donbas.