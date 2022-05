Tyskland har afsat 100 milliarder euro til at forny militæret

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Aftalen er indgået efter flere ugers hårde forhandlinger mellem regeringen og oppositionen.

Tre dage efter at Rusland invaderede Ukraine, sagde Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, at regeringen ønskede at øge forsvarsbudgettet og tilføre det 100 milliarder euro.

Det er nu faldet på plads.

Scholz er dog blevet kritiseret for at være fej i støtten til Ukraine, mens han også er blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at få leveret våben til det krigshærgede land.