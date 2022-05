Blandt andet har chefen for den ukrainske sikkerhedstjeneste, Kyrylo Budanov, sagt i et interview med Sky News 13. maj, at Vladimir Putin skulle være alvorligt syg med kræft.

I weekenden er en unavngiven russisk spion desuden blevet citeret for at sige, at Putin kun har to-tre år tilbage at leve i på grund af en aggressiv kræftform.