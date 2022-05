Zelenskyj advarer om tunge russiske angreb i Østukraine

Byen, der inden krigen havde omkring 100.000 indbyggere, ligger i Luhansk-regionen.

Nær ved ligger byen Lysytsjansk. Den havde også omkring 100.000 indbyggere inden det russiske angreb på Ukraine den 24. februar.

Begge byer er nu under heftige angreb.

- Fjendens hovedmål er at omringe vore tropper i Lysytsjansk og Sievjerodonetsk og blokere de vigtige logistiske ruter, siger den ukrainske generalstab ifølge CNN i en note.

Serhij Hajdaj, guvernør i Luhansk, siger ifølge avisen The Guardian, at bombardementet af Sievjerodonetsk er så voldsomt, at det ikke er muligt at opgøre antallet af tab eller omfanget af ødelæggelser.