Søn af britisk parlamentsmedlem slås i Ukraine

- I forbindelse med en kriminel sag om lejesoldaters aktiviteter vil efterforskerne undersøge Grant, pårørende til et britisk parlamentsmedlem, siger anklagemyndighedens pressekontor ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at anklagemyndigheden siger, at Ben Grant har ført an i et angreb, som vestlige frivillige foretog mod russisk militærudstyr i Ukraine.

Som i mange andre lande er det også i Rusland forbudt at være lejesoldat. Hvis Ben Grant nogensinde kommer for en russisk domstol, risikerer han fængsel i syv år.

Imidlertid er der en anden side af sagen om lejesoldater i krigen i Ukraine.

For på den russiske side kæmper der også lejesoldater, og de gør det helt åbenlyst.