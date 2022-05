Guvernør: Situationen er ekstrem i Donbas' største by

- Situationen er optrappet helt ekstremt, siger guvernøren i Luhansk, Serhij Gajdaj.

Han fortæller, at bombardementerne af byen er så intense, at det ikke har været muligt at få et overblik over sårede og dræbte. Ej heller hvor store skader der er sket på byen.

Han fortalte fredag, at det måske kan blive nødvendigt at trække de ukrainske soldater ud af byen. For at forhindre at de tages til fange af russerne.