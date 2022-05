Medie: Boris Johnson vil genindføre gammelt målesystem

Den britiske premierminister, Boris Johnson, ventes i næste uge at meddele, at nu kan de handlende i Storbritannien igen begynde at bruge de gamle måleenheder pund og ounce, hvis de vil.

Avisen Daily Mirror skriver, at Johnson planlægger at komme med meddelelsen fredag den 3. juni, så det falder sammen med landets fejring af dronning Elizabeths 70 år som regent.