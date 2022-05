Putin: Vi er klar til at drøfte korneksport fra Ukraine

Ifølge Kreml sagde Putin over telefonen, at Rusland er parat til at øge sin eksport af gødning og landbrugsprodukter. Det kan ske, hvis en række sanktioner mod Rusland bliver lempet.

Det er, skriver, Reuters, et krav, som Putin også har rejst under samtaler med ledere fra Italien og Østrig i de seneste dage.

Vestlige lande og Ukraine beskylder Rusland for at gøre sult i verden til et våben i krigen i Ukraine.

Omvendt siger Rusland, at mangel på fødevarer globalt skyldes Vestens sanktioner og miner i ukrainske havne.

Putin har også sagt, at Rusland er parat til at genoptage dialogen med Ukraine.

Putin siger ifølge Tass, at dialogen er fastfrosset på grund af Ukraine.