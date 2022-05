Harpoon-missiler fra Danmark er nået frem til Ukraine

Ukraines forsvarsminister bekræfter lørdag på Facebook, at hans land er i gang med at modtage Harpoon-missiler fra Danmark.

De skal bruges til at forsvare sortehavskysten.

Samtidig er der nået slagkraftige amerikanske artillerigranater frem. Det vil gøre det muligt for Ukraines hær at ramme mål over store afstande.