Knap tre millioner ukrainere er flygtet videre fra nabolande

- De er ofte i sorg og bange og har efterladt pårørende bag sig uden en klar plan for fremtiden og med færre økonomiske ressourcer og forbindelser end dem, der flygtede tidligere, siger hun ved en pressebriefing.

I løbet af krigens første uger var der stor velvilje fra frivillige til at hjælpe ved grænsen og byde flygtningene velkommen.

Sarrado fra UNHCR understreger, at der er brug for, at det internationale samfund fastholder samme generøsitet og respons.

De 6,6 millioner, der er flygtet fra Ukraine, svarer til, at 15 procent af ukrainerne - mere end hver syvende - er flygtet ud af landet under krigen.

Ved krigens begyndelse var der cirka 44 millioner indbyggere i Ukraine.