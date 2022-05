Zelenskyj har forgæves forsøgt at få fredsmøde med Putin

- Hvad vi vil opnå fra sådan et møde? Vi vil have vores liv tilbage. Vi vil genvinde livet for et suverænt land med dets eget territorium, siger Zelenskyj.

Det seneste kendte møde om fred fandt sted 29. marts. Kontakten fortsatte bagefter for en stund, men nu siger begge sider, at den er ophørt.

Talsperson for det russiske præsidentkontor Dmitrij Peskov mener, at Ukraine bærer skylden for, hvorfor fredsforhandlingerne mellem landene står i stampe.

- Det ukrainske lederskab kommer konstant med modsigende meldinger. Det gør, at vi ikke fuldt ud kan forstå, hvad den ukrainske side ønsker, siger han.