Rusland menes at have vundet kontrol over nøgleby i Østukraine

Pro-russiske styrker i Østukraine hævder at have vundet fuld kontrol over den vigtige by Lyman. Det siger de fredag.

Og Ukraine erkender tilsyneladende nederlag i byen. Byen, der betegnes som en nøgleby, ligger i Donetsk-regionen.

Lyman er en vigtig by for jernbaneforbindelser. Den har udgjort en del af frontlinjen, i takt med at russiske styrker har presset det østlige Ukraine fra nord.