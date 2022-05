Polen har droppet omstridt kammer - får hjælpepakke fra EU

Polen skal have godkendt en national coronaredningsplan, før EU-midlerne kan blive udløst. Det ventes at kunne ske inden for få dage, sagde EU’s handelskommissær, Valdis Dombrovskis, tirsdag.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ventes torsdag den 2. juni at besøge den polske hovedstad, Warszawa, for at godkende planen.

