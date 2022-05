Ukraine melder om hidtil voldsomste kampe i Donbas

Russiske styrker har fokuseret på Donbas-regionen, efter at forsøg på at indtage storbyerne Kyiv og Kharkiv har slået fejl.

Efter at militære styrker er flyttet fra den centrale og nordlige del af Ukraine til den østlige region, er de russiske styrker langsomt trængt længere ind i den.

- Situationen er fortsat svær og viser tegn på yderligere tilspidsning.

- Vi må forstå, at dette er en krig og, desværre, er tab på vores side uundgåeligt, siger Ganna Malyar.

Luhansk er et af områderne i Donbas-regionen. En general i det ukrainske militær siger torsdag, at Rusland har overhånd i Luhansk, men at Ukraine kæmper så godt imod, som man kan.