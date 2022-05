Zelenskyj fordømmer forslag om at afgive territorie

Skal ukrainerne følge Kissingers råd, må de opgive Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014. Det samme gør sig gældende for de oprørskontrollerede dele af regionerne Donetsk og Luhansk i Donbas.

Dette kan dog vise sig at blive lettere sagt end gjort.

I takt med at Ukraines styrker under krigen har klaret sig bedre end ventet, har landets ledere nemlig givet udtryk for, at de drømmer om at vinde alt Ukraines territorie tilbage.

Sent onsdag aften tager præsident Zelenskyj også skarp afstand fra Kissingers forslag i sin daglige tale, skriver CNN.

- Uanset hvad den russiske stat gør, er der nogen, der siger: ”Lad os tage hensyn til deres interesser”. I år blev det igen hørt i Davos, selv om titusindvis af ukrainere bliver dræbt.