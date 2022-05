Ukraines udenrigsminister: Nato foretager sig intet

Han fremsætter kritikken på Verdens Økonomiske Forum i alpebyen Davos i Schweiz.

Han roser samtidig Bruxelles for at have truffet ”revolutionære, epokegørende beslutninger, som de ikke engang selv havde ventet at træffe.”

Da Rusland indledte dets massive angreb på Ukraine den 24. februar, var det i den ukrainske befolkning den udbredte forventning, at det ville være Nato - og ikke EU - som ville komme deres land til undsætning.

- I begyndelsen af krigen var det en udbredt følelse i offentligheden, at Nato var den stærke kraft - og at EU kun ville være i stand til at give udtryk for forskellige former for bekymringer, siger den ukrainske topdiplomat og tilføjer: