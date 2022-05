Dykkere reddede 12 meter lang pukkelhval fri af drivgarn

- De første ti sekunder var den noget nervøs, og der var luftbobler over alt. Men så var det som om - I kan godt kalde mig skør - at den vidste, vi var der for at hjælpe, og den slappede af. Vi begyndte at skære den løs fra munden siger Gigi Torras.

- Vi blev ved med skære og til sidst kunne pukkelhvalen selv komme løs med et lille vrik, tilføjer Torras.

Hvalen lå et øjeblik ved siden af de fire dykkere og samlede kræfter og syntes endog at gøre et lille tegn som tak, før den svømmede væk.

Drivgarn blev forbudt af FN for over 30 år siden.