Ukraine: Ny russisk offensiv i øst kan få afgørende følger

En talsperson for Ukraines forsvarsministerium siger, at Rusland ikke har opgivet forsøg på at krydse floden Donets i den østlige del af landet.

Et forsøg på at krydse floden via en pontonbro den 11. maj gik tilsyneladende helt galt for en russisk bataljon, hvor mange russiske soldater blev meldt dræbt. Ukraine siger også, at den russiske militære kampagne nu er inde i dens hidtil mest aktive fase.