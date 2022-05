Zelenskyj er på liste over verdens mest indflydelsesrige

Også Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fundet vej til listen.

Det er en af Putins fremmeste kritikere, den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der i øjeblikket afsoner en dom i en straffelejr, der skriver om Putin:

- Han mindede os endnu en gang om, at hvad der starter med ”en lille smule valgsvindel” altid fører til diktatur. Og diktatur fører altid til krig. Det er en lektie, vi ikke burde have glemt.

Ifølge Edward Felsenthal, chefredaktør og topchef hos Time Magazine, er det et udtryk for, at indflydelse kan være mange ting, at både Putin og Zelenskyj er på listen.