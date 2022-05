Zelenskyj: Eventuelt fredsmøde kan kun ske med Putin

Ifølge det russiske nyhedsbureau Ria har Rusland ”signaleret” vilje til at forhandle med Ukraine.

Den russiske viceudenrigsminister Andrej Rudenko siger ifølge Ria, at forudsætningen er, at regeringen i Kyiv indtager en ”konstruktiv holdning”. Det skriver det tyske medie Der Spiegel.

I sin tale via en tolk til publikummet i Davos sagde Zelenskyj også, at krigen har store menneskelige omkostninger for Ukraines befolkning.

Om den aktuelle militære situation oplyste Zelenskyj, at Ukraines styrker gør fremskridt, især nær byen Kharkiv, der er landets næststørste.

- Men det er stadigt blodigt i Donbas, hvor vi mister for mange folk, siger han ifølge Reuters.

Regionen Donbas ligger det i østlige Ukraine. Siden de russiske invasionsstyrker opgav forsøget på at indtage hovedstaden Kyiv, har Rusland koncentreret dets offensiv til Donbas.