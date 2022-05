Disse nye fotos øger presset på Boris Johnson i festskandale

Bøderne er givet til 53 mænd og 73 kvinder. Politiet vil ikke oplyse identiteten på nogen af de personer, som har fået bøderne.

Tidligere er det kommet frem, at premierministeren selv har fået en bøde i forbindelse med coronafesterne. Men det er for selv at have holdt fødselsdagsfest i juni 2020 - ikke i forbindelse med festen 13. november 2020.