Kofod: Ungarn bør støtte op om sanktionspakke mod Rusland

USA har allerede gjort det. Det samme har Storbritannien. Men EU-landene har usædvanligt svært ved at blive enige om et stop for køb af russisk olie.

EU-Kommissionen fremlagde 4. maj et udspil til den sjette sanktionspakke. Udspillet indeholder blandt andet forslaget om at udfase russisk råolie inden for seks måneder og raffinerede russiske olieprodukter inden for ni måneder.