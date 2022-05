Under retssagen sagde anklagerne, at Sjisjimarins og fire andre soldater stjal en bil, da deres konvoj kom under angreb.

Da de herefter mødte den 62-årige mand, blev han dræbt, så han ikke kunne angive dem, skriver nyhedsbureauet AFP.

I starten af maj oplyste de ukrainske myndigheder, at den 21-årige soldat var blevet anholdt. Han har tidligere udtalt, at han tog til Ukraine for at kæmpe, fordi han ville ”støtte sin mor økonomisk”.

Rusland har nægtet involvering i krigsforbrydelser, ligesom landet heller ikke mener, at civile er mål for deres handlinger.

Retssagen har stor symbolsk betydning for Ukraine, som siger, at landet har identificeret mere end 10.000 mulige krigsforbrydelser begået af russerne siden krigens start.