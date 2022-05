EU-Kommission vil tillade underskud i lyset af krigen i Ukraine

Ved at give EU-landene mere spillerum i forhold til gæld og underskud ønsker EU-Kommissionen at give EU-landene bedre mulighed for at klare en turbulent tid for økonomien.

- Vi ønsker at opretholde Europas økonomiske genopretning fra coronaepidemien og samtidig udfase vores strategiske afhængighed af Rusland før 2030, siger Valdis Dombrovskis.

Han henviser dermed til udspillet Repower EU. Det blev offentliggjort i sidste uge og har til hensigt at gøre EU uafhængig af russisk energi.

Det er første gang, at EU-Kommissionen på den måde forbinder de økonomiske anbefalinger direkte til energipolitikken. Det sker i lyset af krigen i Ukraine.

Samtidig er målet at understøtte, at landene leverer på målet om at gøre sig fri af russisk energi. EU-Kommissionen lægger dog ikke op til, at EU-landene frit kan bruge penge for at stimulere økonomien.