- Men jeg vil ikke give ukrainerne nogle falske forhåbninger, siger han.

Flere EU-ledere har tidligere givet udtryk for, at de ikke ønsker en forhastet proces med at få optaget Ukraine i unionen.

De er bekymrede for, hvad det vil kræve at genopbygge Ukraines økonomi, at begrænse korruption og indføre omfattende reformer.

Den franske præsident Macrons idé om et bredere europæisk samarbejde vil blive diskuteret på et EU-topmøde i slutningen af juni.