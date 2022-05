Rusland har lukket for gashanerne til Finland

Gazprom er et russisk statsejet energiselskab. Det har monopol på den russiske eksport gennem naturgasledninger.

Gasum advarede allerede onsdag om, at Rusland måske vil afskære Finland fra russisk gas. Her blev der netop peget på uenigheden om betalingen, som Finland altså nægter at klare med rubler.

Tidligere har Gazprom stoppet for gasleverancerne til andre europæiske lande såsom Polen og Bulgarien. Også i disse tilfælde var striden om rubler årsagen.

Rusland menes at kræve betaling for gas i rubler for at styrke valutaen, som er blevet svækket efter den russiske invasion af Ukraine.