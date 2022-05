Macron skifter ud med ny udenrigs- og forsvarsminister

Samtidig forsøgte han at imødekomme de millioner af vælgere, der havde stemt på Le Pen, samt de millioner, der stemte på ham for at holde hende fra magten.

Macron gav udtryk for, at han har hørt vælgernes frustrationer og ”den vrede og de uenigheder, der har fået mange af vores landsmænd til at stemme på den yderste højrefløj”, sagde han på valgaftenen.

Frankrig holder parlamentsvalg i juni. Første valgrunde finder sted 12. juni, og den anden og afgørende runde holdes 19. juni.

Marine Le Pen fik vind i sejlene af sin andenplads ved præsidentvalget.

Meningsmålinger tyder på, at Macron vil blive i stand til at danne en flertalsregering. Men han og hans midterparti, La République en marche, er under pres på både højre- og venstrefløj.