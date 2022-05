Politiet oplyser, at den anholdte er sigtet for grov vold.

Indsatsleder for brandvæsenet Helge Øyberg siger til norsk TV 2, at skoleelever og en buschauffør var de første til at overmande gerningsmanden.

Anholdelsen af ham skete af personer på stedet med hjælp fra brandvæsenet.

Mens episoden udspillede sig, blev det af politiet betegnet som ”igangværende livstruende vold”.

Knivstikkeriet fandt sted i Nore i Numedal, som ligger små 90 kilometer vest for den norske hovedstad, Oslo.

Det fandt sted nær en butik.

Flere ambulancer var hurtigt fremme på stedet.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 08.47 fredag morgen. En lille time senere meddelte politiet på Twitter, at gerningsmanden var pågrebet.