EU har kig på rige russeres formuer til genopbygning af Ukraine

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oligarker er et udtryk, der især anvendes om russiske milliardærer.

På grund af Ruslands militære angreb på Ukraine har en række vestlige lande indført sanktioner mod oligarker ved at indefryse deres aktiver. For eksempel indeståender på bankkonti og ejendomme.

Ursula von der Leyen siger også, at hun går ind for at koble den langsigtede genopbygning af Ukraine sammen med reformer, der er nødvendige, for at landet kan blive medlem af EU.

- Vi bliver nødt til at medfinansiere genopbygningen af Ukraine. Det giver mening samtidig at gennemføre reformer. For eksempel mod korruption eller opbygning af retsstaten, siger von der Leyen til ZDF.