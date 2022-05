Vandrer i Norge fundet i live efter fald på flere hundrede meter

Vedkommende er fløjet med helikopter til Universitetshospitalet i Nordnorge. Ifølge indsatslederen i Hovedredningscentralen, Erik Kileng, trak personen vejret, da den pågældende blev fragtet til hospitalet med luftambulance.

Det siger han til avisen VG. Det uddybes, at den tilskadekomnes tilstand er alvorlig, men han vil ikke kommentere yderligere.

De pårørende er underrettet om situationen.

Ifølge NTB var vandreren en del af en rundvisning arrangeret for to. Hovedredningscentralen har en helikopter i luften for at hente den sidste vandrer, som meldte ulykken.