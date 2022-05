Rwanda venter de første asylansøgere fra Storbritannien i maj

Clare Moseley, der er stifter af den britiske ngo Care4Calais, siger, at hun er ”lettet” over nyheden om, at udsendelserne nu er udskudt. Ifølge hende vil det nu tidligst ske den 6. juni.

- Indtil i aftes havde regeringen antydet, at det kunne ske i næste uge, siger hun til dpa.

Johnson fremlagde i midten af april en plan for at sende flygtninge til Rwanda.

Det betyder, at alle, der ulovligt kommer til Storbritannien, fremover kan blive sendt til Rwanda for at få behandlet deres asylansøgning.

Det skal ifølge Boris Johnson ”afskrække” asylansøgere fra at tage til Storbritannien.

Den danske regering arbejder på at indgå en tilsvarende aftale med Rwanda om at etablere et modtagecenter for asylansøgere.