126 får bøder for coronafester i Downing Street

Det ville blandt andet ikke give mening, med tanke på hvor meget af betjentenes tid det ville optage.

Men coronafesterne i Downing Street er en undtagelse.

Informationen om de overtrædelser, der havde fundet sted i Downing Street, var nok anledning til at indlede en undersøgelse. Det oplyser fungerende ledende politikommissær Helen Ball.

- Vores undersøgelse var grundig og uvildig og var gennemført så hurtigt, som vi kunne med tanke på den mængde af information, som skulle gennemgås, og vigtigheden af at sikre, at vi havde stærke beviser for hver enkelt bøde.

- Undersøgelsen er nu gennemført, siger hun i en erklæring.

Premierminister Boris Johnson har flere gange fremsat undskyldninger for at have brudt coronarestriktioner ved at deltage i fest under nedlukningen af landet.