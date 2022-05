De fleste ukrainske soldater på stålværk meldes at have overgivet sig

Ukrainske styrker på det enorme stålværk er over de seneste dage begyndt at forlade det. Ukraine meddelte mandag, at soldaternes kampmission på stålværket var overstået.

Ruslands forsvarsministerium siger torsdag, at 1730 ukrainske soldater fra stålværket har overgivet sig. Det er sket siden mandag.

Tallet er steget med 771 soldater, der har overgivet sig, over de seneste 24 timer ifølge ministeriet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De russiske meldinger er ikke bekræftet fra ukrainsk side. Det er uvist, hvor mange soldater der befinder sig i og under det enorme stål- og jernværk.