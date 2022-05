Ung russisk soldat erkender krigsforbrydelse i Ukraine

Mens de kørte nær landsbyen Tsjupakhivka, mødte de en 62-årig mand på en cykel.

- En af soldaterne beordrede den anklagede til at dræbe den civile, så han ikke kunne angive dem, siger en repræsentant fra anklagerens kontor.

Sjisjimarin skød mod den 62-årige fra vinduet af bilen, og han døde med det samme blot få meter fra sit hjem, lyder anklagen.

I starten af maj oplyste ukrainske myndigheder, at Sjisjimarin var blevet anholdt og udgav en video, hvor han sagde, at han tog til Ukraine for at kæmpe for at ”støtte sin mor økonomisk”.

Han forklarede sine handlinger med, at han var blevet beordret til at skyde den 62-årige.

- Jeg skød ham en gang. Han faldt, og vi fortsatte vores rejse.