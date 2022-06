04/06/2022 KL. 19:00

Først var Sverige verdens fredsduks. Nu skal svenskerne lære at være militaristiske

Med Sveriges selvopfattelse som humanitær stormagt og et internationalt ry som neutral fredsforkæmper vækker det opsigt verden rundt, at vores naboer har søgt om optagelse i Nato. Sandheden er, at ansøgningen splitter svenskerne, og at Sverige nu først på ny skal lære at være en militærmagt.