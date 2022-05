Førstehjælp til de europæiske våbendepoter

Udover de sikkerhedspolitiske effekter er ideen med forslaget at styrke den europæiske forsvarsindustri.

EU-traktaten er traditionelt blevet tolket således, at EU’s budget ikke kan bruges til at finansiere våben. Det er af den grund, at der er oprettet en særlig Fredsfacilitet uden for budgettet, som EU-landene så bidrager direkte til udover deres EU-bidrag. Fra den pengekasse betales f.eks. de 2 mia. euro, som EU-landene foreløbig har besluttet at støtte våben til Ukraine med.