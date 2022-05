Den tiltalte for flere drab i norske Kongsberg i oktober sidste år, 38-årige Espen Andersen Bråthen, erkender sig skyldig i alle anklager.

Det siger han onsdag, hvor retssagen mod ham er gået i gang.

Han er tiltalt for at have dræbt 5 mennesker, for 11 drabsforsøg og 13 tilfælde af grove trusler. Han er også tiltalt for flere andre forhold, heriblandt for at have kastet en kniv efter tre politibetjente.