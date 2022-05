21-årig russisk soldat kan få livstid for krigsforbrydelser

Irina Venediktova, der er chefanklager i Ukraine, understreger sagens vigtighed i en række opslag på det sociale medie Twitter.

- Vi har over 11.000 igangværende sager om krigsforbrydelser og allerede 50 mistænkte.

- Med denne første retssag sender vi et klart signal om, at enhver gerningsmand, enhver person, der har beordret eller deltaget i de forbrydelser, der er foregået i Ukraine, ikke kan undgå at blive stillet til ansvar.

Det ventes desuden, at to russiske soldater stilles for retten torsdag for at have affyret granater mod civil infrastruktur i Kharkiv-regionen.