Norsk politi vil have alt frem i drabssag fra Kongsberg

I 34 minutter gik Espen Andersen Bråthen til angreb med bue, pil og stikvåben på tilfældige ofre i centrum af den lille norske by Kongsberg.

Her følger en tidslinje i sagen, der onsdag skal for retten:

* 13. oktober 2021:

- Klokken 18.13: Politiet modtager første melding om, at en person skyder med bue og pil efter folk i Kongsberg.

- Klokken 18.18: En politipatrulje får for første gang øje på gerningsmanden og råber ham an. Han skyder pile mod politiet og flygter.

- Klokken 18.18-18.47: I alt 22 patruljer jagter gerningsmanden. Politiet formoder, at gerningsmanden i dette tidsrum begår fem drab.

Fire kvinder og en mand mister livet i angrebene - alle mellem 50 og 70 år. Yderligere 19 mennesker bliver såret.

- Klokken 18.47: Gerningsmanden Espen Andersen Bråthen anholdes, efter at politiet affyrer varselsskud.

* 14. oktober 2021:

Det kommer frem, at det norske politis efterretningstjeneste, PST, kendte til Espen Andersen Bråthen i forvejen. Det oplyses ikke i hvilken forbindelse.

* 15. oktober 2021:

På et pressemøde siger politichef Ole Bredrup Sæverud, at politiet overvejer at få efterforsket dets egen indsats i Kongsberg.

Han begrunder det blandt andet med, at politiet allerede var blevet tilkaldt, da drabene skete.

* 18. oktober 2021:

Norsk politi oplyser på et pressemøde, at alle fem døde blev dræbt med stikvåben.

* 22. april 2022:

Tiltalen mod Bråten ligger klar. Han er tiltalt for fem drab, 11 drabsforsøg og 13 tilfælde af grove trusler.

Han er derudover tiltalt for flere forhold - blandt andet at have kastet en kniv efter tre politibetjente.

* 18. maj 2022:

Retssagen mod Espen Andersen Bråthen begynder i Buskerus tingrett i Hokksund.

Der er afsat en lille måned til behandling af den.

Siden angrebet i oktober har Bråthen været tvangsindlagt på en lukket psykiatrisk afdeling.