Russiske bloggere kræver dødsstraf til ukrainske soldater

Og behandlingen af de ukrainske soldater var altså ikke hård nok, mener russiske bloggere ifølge tænketanken.

- Visse bloggere kritiserede Donetsks Folkerepublik for at organisere evakueringen og skød skylden på den forhandlende myndighed for at skabe grundlag for ukrainsk martyrdom, skriver tænketanken.

- Adskillige russiske bloggere har også opildnet til, at de ukrainske soldater burde fængsles eller dræbes.

Tænketanken henviser til to forskellige russiske brugere på beskedtjenesten Telegram.