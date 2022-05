Spaniens regering vil give betalt fri ved menstruationssmerter

Irene Montero, der er ligestillingsminister i Spanien, siger, at loven vil anerkende et sundhedsproblem, der indtil nu har været fejet under gulvtæppet.

- Menstruation vil ikke længere være et tabu, siger hun ved et pressemøde, efter at regeringen har godkendt forslaget.

Omkring en tredjedel af personer, der menstruerer, lider af stærke smerter ifølge en spansk sammenslutning af gynækologer og obstetrikere.

Forslaget har skabt uenighed blandt politikere og fagforeninger. Nogle mener, at det stigmatiserer kvinder og gør det mere attraktivt at ansætte mænd.

Forslaget om fri ved menstruationssmerter er del af en bredere reform på området for reproduktiv sundhed i Spanien.