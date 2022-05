Rekordstor gruppe skal undersøge krigsforbrydelser i Ukraine

Rusland indledte en invasion af Ukraine i de tidlige morgentimer 24. februar.

Allerede i begyndelsen af marts bekræftede ICC, at domstolen havde iværksat en efterforskning af potentielle krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.

Russiske styrker mistænkes for at have dræbt tusindvis af civile under krigen.

Blandt andet menes de at stå bag en voldsom massakre i den ukrainske by Butja. Her skal de have slået hundredvis af civile ihjel.

- Der findes ikke den forbrydelse, som de ikke har begået. De har skudt og dræbt alle, der gik i deres vej. De har skudt kvinder og familier foran deres huse, sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i begyndelsen af april.