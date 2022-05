17/05/2022 KL. 06:30

Overblik over krigen: USA har gennemført test af hypersonisk missil

De sidste soldater er evakueret fra stålværket i Mariupol. Der er flere meldinger om et angreb i det vestlige Ukraine. USA har gennemført en vellykket test af et hypersonisk missil. Få dagens overblik over krigen her.