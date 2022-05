Frankrig får første kvindelige premierminister i tre årtier

Trods valgsejren ventes Macron dog stadig at skulle overbevise mange franskmænd om, at han er den rette leder for landet.

Ved præsidentvalget i april fik den venstreorienterede Jean-Luc Mélenchon en pæn tredjeplads. Han står i spidsen for en række venstrefløjspartier frem mod det franske parlamentsvalg i midten af juni.