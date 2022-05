Finlands regering og præsident har meddelt, at de vil have Finland til at søge om at blive medlem af Nato, og mandag træffer Finlands parlament den formelle beslutning.

På forhånd har de 30 Nato-lande stillet sig positivt over for at optage de to skandinaviske lande.

Dog med undtagelse af Tyrkiet, som er utilfreds med, at de to lande ifølge Tyrkiet huser kurdiske terrororganisationer.

Men Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde tidligere søndag under et møde blandt Natos udenrigsministre i Berlin, at han nu går i dialog med Tyrkiet.

Han venter, at tingene ordner sig.