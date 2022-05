15/05/2022 KL. 07:40

For abonnenter

Overblik over krigen: Russiske bloggere undrer sig over de seneste militære fiaskoer

Ukraine laver modoffensiv i det østlige Ukraine. Russiske bloggere undrer sig over landets militære fiaskoer. Ukraine regner med at vinde krigen inden nytår. Læs dagens overblik her.